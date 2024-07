Mujer noquea a hombre que se las daba de "Don juan"; salió campeona en artes marciales

En las redes sociales se viralizó un video grabado en una calle de San Petersburgo, Rusia, en el que una chica de vestido blanco y tacones noquea a un hombre que la molestaba de dos golpes certeros. Según se reveló después, la joven resultó ser la campeona de artes marciales mixtas, Alisa Irínina.

Su amiga compartió con los medios que la chica celebraba su cumpleaños y el admirador llegó a la fiesta sin invitación, se comportó de forma demasiado intrusiva, le agarró las manos y fue grosero.

Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad. La escena muestra cómo el hombre se acerca a Alisa de manera inapropiada, insistiendo en molestarla a pesar de sus claros intentos de rechazarlo.

En un momento, la situación se torna física cuando el hombre agarra a Alisa de las manos. Fue en ese instante cuando la campeona de artes marciales mixtas tomó acción. Con un movimiento rápido, Alisa golpeó al hombre dos veces, dejándolo inconsciente en el suelo.

El video ha generado un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios apoyaron la reacción de Alisa, considerando que fue una respuesta justa ante el acoso. "Ella hizo lo correcto. Nadie tiene derecho a tocarte sin tu consentimiento", comentó un usuario.

Otros, sin embargo, la criticaron, argumentando que la violencia no era necesaria. "Podría haber llamado a la Policía en lugar de golpearlo", opinó otro.

La amiga de Alisa, quien también estaba presente en la fiesta, explicó que el hombre había sido grosero y persistente durante toda la noche. "Le dijo varias veces que se fuera, pero él no escuchó. Finalmente, cuando la agarró de las manos, ella reaccionó", relató. Añadió que el hombre no estaba invitado a la celebración y que su comportamiento había incomodado a todos los presentes.

Aunque Alisa se retiró del lugar después del hecho, no se sabe en qué terminó la situación con el hombre. No se han reportado cargos en su contra hasta el momento, y las autoridades no han emitido declaraciones al respecto. La campeona de artes marciales no ha hecho comentarios públicos sobre el incidente, pero sus seguidores han mostrado un fuerte apoyo hacia ella en las redes sociales.

🇷🇺 | Una mujer noquea de dos golpes a un sujeto a la entrada de un club nocturno de San Petersburgo. Resultó ser una rusa campeona de artes marciales.

