¿Nuevo miedo desbloqueado? Silla de bus del SITP causa horror en redes sociales

Una pasajera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá se percató de una escalofriante situación que rápidamente se viralizó en redes sociales. Al alertar al conductor sobre un aparente nido de pulgas en una de las sillas del bus, comenzó un debate sobre las condiciones de higiene en el transporte público de la capital.

La situación quedó registrada en un video grabado por el mismo conductor del bus, quien compartió las imágenes en redes sociales. En el video, se observa uno de los asientos delanteros con un pequeño agujero en el que, supuestamente, se encuentra un nido de pulgas. Según el conductor, fue una usuaria quien advirtió sobre el problema, llamándolo "cochino".

El video ha generado furor en redes sociales y ha desatado un acalorado debate sobre la higiene en los buses del SITP. Algunos usuarios han señalado que, a pesar de los esfuerzos de limpieza, los responsables de esta situación serían los pasajeros que suben a los buses con sus perros.

No obstante, este argumento no ha convencido a todos. Muchos internautas han recordado que no solo las mascotas pueden ser un factor de contaminación. Han señalado que también suben al transporte público habitantes de calle, lo que complica la situación. En este sentido, han instado a la empresa encargada del SITP a asumir una mayor responsabilidad en la limpieza y mantenimiento de los vehículos.

¿Qué dice TransMilenio?

La polémica refleja una preocupación generalizada sobre la calidad del servicio en el SITP y la necesidad de mejorar las condiciones de higiene para garantizar un viaje seguro y cómodo para todos los usuarios. La empresa TransMilenio, que administra el sistema, aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el hecho.

A pesar de los esfuerzos por mantener los buses limpios, la acumulación de basura y otros desechos, junto con la presencia de animales y personas en situación de calle, plantea un desafío constante.

Los usuarios han manifestado sus opiniones en redes sociales, con comentarios que van desde la indignación hasta la resignación. Algunos han sugerido que se implementen medidas más estrictas de limpieza y control para evitar que situaciones similares se repitan.

