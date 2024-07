Foto alerta a Messi sobre supuesta infidelidad de Antonela, ¿mano dentro del área?

La Selección argentina logró ganar la Copa América en los Estados Unidos y se convirtió en Bicampeona de América. Tras un mes de intensa concentración, los futbolistas decidieron tomarse un merecido descanso. Lionel Messi optó por relajarse junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, quien recientemente se ha visto envuelta en una controversia por una foto con Luis Suárez.

Durante la Copa América, Messi no tuvo su mejor desempeño debido a un fuerte dolor en uno de sus aductores. En la final contra Colombia, sufrió una lesión en el tobillo que lo obligó a abandonar el campo entre lágrimas. Días después, el Inter Miami emitió un comunicado confirmando que el capitán argentino padece una lesión ligamentaria.

En un evento en su honor, Messi apareció con una bota ortopédica, la misma que llevaba durante un paseo en barco con Antonela y la familia de Suárez.

Sin embargo, lo que realmente captó la atención de los usuarios fue un detalle en una de las fotos publicadas por Antonela Roccuzzo. La imagen, que generó especulaciones de un posible "engaño" de Antonela a Messi, muestra un gesto que muchos consideraron inapropiado.

¿Antonela le es infiel a Messi?

La foto de la polémica muestra a Antonela tocando la mano de Luis Suárez durante el paseo en barco. Lionel Messi y Antonela eligieron Miami para iniciar una nueva etapa en sus vidas, buscando tranquilidad y un estilo de vida diferente al que tenían en Barcelona y París, especialmente para sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

"Quería tener mi propia decisión y no tener que esperar otra vez. Después de haber conseguido todo gracias a Dios y ganar el Mundial, que era lo que tanto deseaba, quería buscar otra cosa y un poco de tranquilidad", explicó Messi al tomar la decisión de mudarse a Miami.

Tras ganar la Copa América y en medio de su recuperación, Messi decidió disfrutar de un día en el mar con Luis Suárez, Sofía Balbi, familiares del uruguayo y Antonela Roccuzzo. Sin embargo, una de las fotos compartidas por Antonela se volvió viral por el gesto que tuvo con Suárez. En la tercera imagen publicada, se puede ver a Antonela tocando la mano de Luis Suárez, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales.

Los seguidores de Antonela no tardaron en comentar el detalle: "Messi no puede abrazar para la foto, pero ella sí puede tocarle la mano a Suárez que encima ni a la par está"; “Y esa mano de Antonela con Suárez?”, "Anto, ¿por qué tocas la mano de Suárez? No le seas infiel al mejor de la historia", "Primero con Beckham y ahora esto", "Ay Messi, te veo con cuernos".

