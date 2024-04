Periodista revela en pleno en vivo lo que padeció a manos de un tío

Un periodista argentino dejó aterrada y consternada a la audiencia que lo veía en vivo argentino sacudió a la audiencia y a sus colegas durante una transmisión en vivo al revelar que fue víctima de intimidad forzada. Se trata de Juan Pedro Aleart, quien al inicio del programa 'De 12 a 14' del Canal 3 aseguró que esta sería una emisión especial por lo que iba a compartir con los televidentes.

El periodista y presentador Juan Pedro Aleart sorprendió a la audiencia y público que lo veía en vivo a través del noticiero del canal 3 de Rosario, Argentina, con una historia que causó impacto y repulsión entre la comunidad no solo de ese país sino del mundo entero.

La información que empezó a dar Aleart no era relacionada con una noticia política, ni sobre la economía de su país, como acostumbraba a informar, ni siquiera era un tema deportivo, esta vez se trataba de una dolorosa historia personal que sacudió a toda la audiencia.

Durante aproximadamente 27 minutos el periodista se dedicó a contar la pesadilla que tanto él como sus dos hermanos menores vivieron en la infancia debido a la presencia de un padre abusador en todo el sentido de la palabra.

Al comienzo de su relato el periodista aseguró que "hace una década aproximadamente tomé la decisión de alejarme de mi padre y paulatinamente del resto de mi familia paterna, había cosas que no me gustaban que me hacían mal, me hacían daño y desde entonces nunca abandoné la búsqueda la verdad".

Desde ese momento la audiencia supo que lo que tenía para contar no era cualquier historia más sino algo realmente desgarrador por la diferencia en su mirada y el tono con que iba relatando paso a paso todo lo vivido en su infancia.

Mi padre ha sido violento en todas su formas. El año pasado lo denuncié y lo hice junto a mi hermana menor, yo soy el mayor de tres. Una jueza le dictó la prohibición de acercamiento. La idea era que mi hermana pudiera estar un poco más tranquila porque cada vez que se cruzaba mi padre por cualquier circunstancia ella temblaba de miedo, yo soy testigo de eso, se ponía pálida, le daba terror y ataques de pánico": Juan Pedro Aleart

Tras confesar que había denunciado a su padre por la tranquilidad de su hermana, procedió a narrar lo que parecía sacado de una película de horror, pues confesó que su papá además de violento, la agredió íntimamente desde que ella tenía tres años, aun sabiendo que era VIH positivo.

"Esto le provocó a mi hermana serios y graves problemas de salud de todo tipo, afortunadamente no la contagió, pero yo soy testigo de sus ataques de pánico, profundas crisis de angustia, insomnio, caída de cabello, pérdida de peso corporales por ella que en varias oportunidades pensó como quitarse la vida producto de todo lo que mi padre le hizo, pero mi hermana ha sido mucho más fuerte y valiente y se ha rodeado de gente que la quiere", relató

En lo que a mí respecta como hermano mayor luché por ella, la saqué de la casa, en ese momento vivía solo con mi madre y con mi hermano Martín y alquilamos durante meses un departamento para que ella pudiera estar un poco más tranquila. Mi padre hacía todo eso delante mío y todo lo hizo parecer un juego hicieron creer a mi hermano y a mi que mi hermana era una exagerada, que estaba loca. Mi madre ha sido tanto víctima de todo esto, como cómplice" Juan Pedro Aleart

Publicación en el Instagram de Juan Pedro Aleart /Foto: Instagram @juanpedroaleart

Juan Pedro Aleart fue víctima de abuso desde los seis años

Avanzando en su ya increíble relato, el periodista continuó diciendo que un tío suyo, aprovechándose del contexto de vulnerabilidad extrema también lo agredió sexualmente a él y a su hermano en repetidas ocasiones y que, aunque intentó prevenir a sus padres del hecho, ellos nunca hicieron nada.

"Todo esto ocurrió en mi casa una casa con un padre violento y una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, una casa en la que estaba naturalizada la violencia y como si fuera poco un tío en el que yo confiaba, que en muchos casos hizo el rol de padre, abusó de mí y de mi hermano desde los seis años. Cuando tenía 12 años, con las pocas herramientas que tenía advertí en mi casa y se podrán imaginar en una casa así mis padres no hicieron nada"

En medio de su doloroso relato también reveló que su papá, tras ser notificado de la denuncia decidió acabar con su propia vida.

Enterarme de esto fue una noticia muy impactante, pero mi padre ya había tomado esa decisión desde el mismo momento en que decidió hacer eso con su propia hija de tres años"

Por último dijo que "es a mi hermana a quien quiere hablarle ahora, quiero decirte Sofi que la película de terror se terminó, que el monstruo decidió irse, él decidió irse para siempre, para no volver nunca más. Lo que queda ahora es que construyas tu vida, la vida que tanto mereces, eres libre".