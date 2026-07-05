Reaparece brujo de Ghana tras la derrota ante Colombia; lo cogieron de parche

El histórico triunfo de la Selección Colombia ante Ghana no solo dejó la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

La verdadera noticia del día se la llevó el brujo de Ghana festejando con colombianos en las tribunas del estadio Arrowhead de Kansas, Estados Unidos. El personaje místico africano terminó "nacionalizado" por la alegría cafetera en un video que ya es el más viral de las redes sociales.

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La Selección Colombia selló su tiquete directo a la siguiente fase de la cita orbital tras vencer 1-0 al conjunto africano con un golazo de Jhon Arias.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo cumplieron en la cancha, pero la fiesta inolvidable ocurrió en las gradas. Allí, los hinchas colombianos en Kansas demostraron que su capacidad de armar parrandas no tiene fronteras, logrando convertir al principal amuleto del rival en un colombiano más.

La "nacionalización" del brujo africano a punta de guaro

Lejos de mostrar frustración por la derrota de su equipo, el reconocido personaje aceptó la derrota con un gran sentido del humor.

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Varios videos grabados por los asistentes registraron el instante exacto en que los aficionados cafeteros cargaron en hombros al referente místico de Ghana. En medio de la euforia, los colombianos le dieron a probar aguardiente, desatando la locura colectiva en los pasillos del escenario deportivo.

Brujo de Ghana vs. Colombia: Convocan subida a Monserrate por el Mundial /Foto: redes sociales

El video viral brujo de Ghana muestra cómo el carismático visitante disfrutó del ambiente festivo.

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Arriba de los hombros de la fanaticada, comenzó a lanzar de manera jocosa sus famosos "polvos mágicos" hacia el público, contagiado por el ritmo y el folclor sudamericano. La tensión habitual de un partido mundialista desapareció por completo para dar paso a una escena dominada por la fraternidad y las risas.

El cántico que retumbó en todo Kansas

El momento cumbre de la noche llegó cuando decenas de aficionados rodearon al personaje africano para dedicarle una tonada improvisada. A un solo coro, el estadio Arrowhead retumbó con el divertido cántico: “¡Se quemó, el brujo se quedó!”.

El místico visitante entendió perfectamente el veredicto popular y respondió bailando con los hinchas colombianos.

Este episodio demuestra una vez más el impacto cultural de la fiebre amarilla en las citas mundialistas.

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El duelo Colombia vs Ghana Mundial 2026 no solo será recordado por el planteamiento táctico de Néstor Lorenzo o el gol de Arias.

Quedará en la memoria de los mundiales por la noche en que la "magia" africana se rindió ante el emparrandado sabor colombiano, demostrando que el fútbol es una fiesta capaz de unir a las culturas más distantes.