Reconocido influencer se lanza de un crucero tras enterarse de supuesta infidelidad

Carlos Alberto Mota Candreva, era un reconocido creador de contenido de nacionalidad brasileña que decidió poner fin a su vida lanzándose por la borda de un crucero. Según las hipótesis que se han expuesto, el hombre habría tomado dicha decisión luego de enterarse de la supuesta infidelidad de su novia, a quien él consideraba el gran amor de su vida.

De acuerdo a la información emitida en un medio de comunicación internacional, el influencer se encontraba de vacaciones a bordo de un crucero en el océano Atlántico al sur de Brasil, acompañado por su novia Vitoria Barbara Momenso. La pareja, que a través de las redes sociales evidenciaban una sólida relación sentimental, planeaba formalizar su unión en los próximos meses, según lo habían dado a conocer.

Hasta el momento, todo parece indicar que lo que llevó a este hombre a tomar a trágica decisión fue una acalorada discusión que presuntamente tuvo ese día con su pareja, quien se dice había tenido un 'desliz' y no se lo había contado. Sin embargo, cabe señalar que los detalles exactos de la pelea no han sido esclarecidos, pero se dice que la situación se salió de control, llevando al influencer a tomar la impulsiva decisión de quitarse la vida. Hasta el momento, las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que rodean este fatídico suceso.

Lamentablemente, el cuerpo del creador de contenido de 32 años no se ha logrado localizar. A pesar de los esfuerzos que han hecho las autoridades competentes por encontrar a la estrella de Internet, los resultados han sido infructuosos, sumiendo a familiares, amigos y seguidores en la incertidumbre y la tristeza.

