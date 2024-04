Video: así fue la roja que recibió Cristiano Ronaldo y el amague de puño que le hizo a un árbitro

En medio de la intensidad de la semifinal de la Supercopa de Arabia entre Al Nassr y Al Hilal, Cristiano Ronaldo estuvo en el centro de un escándalo y causó indignación en los amantes del futbol. Terminó expulsado y quedó grabado intentando golpear a un árbitro.

La escena se desarrolló en el minuto 41 del segundo tiempo, con su equipo en desventaja por 0-2. En un forcejeo por la posesión del balón en el centro del campo, Cristiano Ronaldo tuvo un encontronazo con el jugador brasileño Renan Lodi, conocido por su participación en la final de la Copa América 2021.

Cristiano Ronaldo lanzó un codazo a su oponente, quien, en una exageración evidente, cayó al suelo. La reacción airada del árbitro principal no se hizo esperar, mostrando al astro la tarjeta roja, es decir, su expulsión inmediata del partido.

Sin embargo, no todo terminó ahí. Un gesto ha causado revuelo en redes sociales: Cristiano Ronaldo intentó golpear con el puño al árbitro. Aunque el intento fue un "amague" y no llegó a concretarse, la intención detrás de este movimiento no pasó desapercibida.

A pesar del descuento conseguido por Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo no logró revertir el marcador y alcanzar la ansiada final. Mientras Al Hilal, bajo la dirección de Jorge Jesus, se encamina hacia la final del torneo.

En redes sociales se sigue hablado del episodio protagonizado por Cristiano Ronaldo, lo que abrió interrogantes en sus fanáticos sobre el comportamiento de la estrella del futbol, ¿se le fueron las luces?

