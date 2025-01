VIDEO: Cantante de vallenato detiene concierto por defender a su micrófono

Un video grabado durante un concierto en la ciudad de Barranquilla se viralizo en redes sociales, desatando muchos comentarios y debates entre los internautas.

El protagonista es Haffit David, joven cantante colombiano reconocido en el género vallenato, quien reaccionó de manera llamativa cuando, en medio de su presentación, desde el público comenzaron a lanzarle maicena.

El momento capturado en el video muestra al artista deteniendo su espectáculo para pedir un trapo y limpiarse la maicena que le había caído sobre él. En ese instante, Haffit David

dirigió unas palabras a la audiencia.

“A mí no me molesta la maicena que me echen a mí, pero si me lo dañan [el micrófono], cuesta 60 millones, y no es lo que cuesta, s ino que me lo dañan. Es mi trabajo, el sustento de mi familia. Échamelo a mí en el cuerpo, pero a mí” , expresó el cantante.

Estas declaraciones, que fueron grabadas y posteriormente publicadas por un fan, no tardaron en generar una avalancha de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios expresaron apoyo a la postura del cantante, resaltando la importancia de cuidar los instrumentos de trabajo, otros reaccionaron con humor y críticas.

Comentarios como “¿O sea que el micrófono es el que canta?” , “Es normal que se ofenda, pero tampoco es para que exagere tanto”, y “Ni Diomedes en sus mejores tiempos se atrevió a tanto” inundaron las plataformas digitales.

¿Quién es Haffit David Arregoces Martínez?

Haffit David Arregoces Martínez es una de las nuevas figuras del vallenato. Su carisma y talento le permitieron construir una fiel base de seguidores , consolidándose como un referente entre las nuevas generaciones del género .

En 2024, su carrera recibió un importante impulso con su nominación, junto a su compañero Jafid Nazar, en la categoría ‘Mejor Agrupación Juvenil Vallenata del Año’ en los Premios Upar.

Actualmente, Arregoces Martínez realiza giras por diversas ciudades de Colombia y también ha llevado su música a Venezuela, donde ha sido bien recibido en lugares como Maracaibo, Machiques de Perijá y La Villa del Rosario.

Entre sus éxitos musicales más destacados están 'La Charada', 'En Otro Cuento' y 'Te borré de mi vida', temas que han conquistado a sus seguidores.

