Video: devolvió el balón de la final de la Copa América por distraído

La final de la Copa América 2024, celebrada en el Hard Rock Stadium de Miami, dejó no solo la consagración de Argentina como bicampeona, sino también momentos insólitos que se han convertido en temas de conversación en las redes sociales. Uno de los más comentados fue protagonizado por un hincha colombiano y el cantante Sebastián Yatra.

Durante la previa del partido, Yatra, desde el césped del estadio, decidió lanzar un balón hacia las graderías como un obsequio para los aficionados. El esférico, surcando el aire entre la multitud, cayó en la zona donde se encontraban hinchas colombianos y argentinos. La suerte quiso que un seguidor colombiano recibiera la pelota.

Sin embargo, en lugar de conservar este regalo que fácilmente podría haber sido un recuerdo memorable, el hincha, que estaba distraído hablando por teléfono, tomó la inesperada decisión de devolver la pelota al campo. Este acto, captado en video y rápidamente difundido en las redes sociales, desató una ola de reacciones y comentarios.

Las opiniones en redes sociales fueron variadas. Algunos usuarios criticaron al hombre por no valorar el gesto del cantante. Comentarios como "Que man tan dormido" y "No entienden el deporte" reflejaron la incomprensión de muchos sobre la decisión del hincha. Otros, en cambio, lo defendieron, argumentando que quizás no era consciente de quién había lanzado el balón. "Si me la tira Yatra, yo también haría lo mismo", comentó un internauta, mientras otro señaló: "La gente va a la cancha a fanfarronear, a sacarse selfies para Instagram".

Más allá de la anécdota del balón, la final en sí misma fue un evento cargado de emociones. Argentina se coronó campeona al vencer 1-0 a Colombia, con un gol de Lautaro Martínez en el tiempo extra. Este triunfo no solo significó la obtención de la simbólica Triple Corona para la Albiceleste, sino que también dejó a los hinchas colombianos con un sabor agridulce tras una campaña llena de expectativas.

Yatra tira una pelota a la tribuna y un hincha colombiano - que estaba hablando por teléfono- LA DEVUELVE. Podría haber tenido el recuerdo de su vida. ES INSÓLITO. pic.twitter.com/FS0EDs19qb — TyC Sports (@TyCSports) July 14, 2024

