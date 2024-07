Video: perro muerde a periodista en directo y se hace viral

El periodista argentino Gonzalo Sorbo se ha convertido en un fenómeno viraltras un incidente inesperado mientras realizaba un reportaje en vivo para América Noticias. La historia que cubría trataba sobre un Bruno, un perro callejero rescatado por los vecinos, cuya reacción en cámara sorprendió a todos.

La transmisión en vivo comenzó de manera rutinaria, con Sorbo acariciando a Bruno y compartiendo detalles sobre su rescate. "Bruno necesita que alguien lo adopte... Los vecinos le salvaron la vida", decía Sorbo mientras el perro, aparentemente calmado, se dejaba acariciar. Sin embargo, en un giro inesperado, Bruno mordió la mano del periodista. “Ay, no, mi amor... No... No pasa nada. Bueno”, expresó Sorbo sorprendido, pero manteniendo la calma y continuando con su reportaje sin interrupción.

Este evento, captado por las cámaras, rápidamente se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales. El video acumuló más de un millón de reproducciones y generó alrededor de 7.000 ‘me gusta’, además de una avalancha de comentarios. Las reacciones fueron contrariadas, mientras algunos usuarios criticaban al perro por su reacción, otros elogiaban la valentía y profesionalismo de Sorbo al seguir con la transmisión.

La viralización del video ha puesto en primer plano no solo la profesionalidad de Gonzalo Sorbo, sino también la condición de Bruno y, por extensión, la de muchos perros callejeros que necesitan un hogar. La mordida inesperada de Bruno abrió un debate sobre el comportamiento de los animales rescatados y la importancia de un tratamiento cuidadoso y comprensivo hacia ellos.

El incidente también generó preocupación por el bienestar tanto del periodista como del perro. Afortunadamente, Sorbo no sufrió heridas graves y continuó su labor informativa. La historia de Bruno, por su parte, ha despertado un renovado interés en las adopciones responsables, con muchos usuarios de redes sociales expresando su deseo de darle un hogar.

