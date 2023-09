Video: su tío murió y minutos antes habría sido captado "despidiéndose" de su casa

Siendo las 6:30 am del dia de hoy 25.09.2023, llega una alarma de movimiento de mi casa… lo que logramos ver aun no lo podemos creer. A las 7 am nos avisan que mi tio acababa de fallecer 🥺🕊️ QEPD mi loco Mario ❤️ #fyp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #paranormal #orbeez #espiritosanto