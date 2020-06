Kim Kardashian volvió a ser tendencia por mostrando su figura en redes sociales. Esta vez dejó impactados a sus millones de seguidores con su pequeña cintura.

En el clip, la empresaria de 39 años viste un ajustado corsé de color beige que de lo apretado hizo resaltar sus otros atributos.

La grabación no es reciente, pero quiso compartirla como un recuerdo que le gusta mucho. “Acabo de encontrar esto en mi teléfono, es de mi viaje especial a Londres para conocer a Mr. Pearl. Usé un corsé como este para el Met Ball para mi look camp de Thierry Mugler, pero el corsé estaba fuera de lugar esa noche y quería tanto preservarlo en mi archivo que volé a Londres para que me hicieran otro”, escribió.

Aunque muchos opinan que no es natural que la cintura se vea así de pequeña, para otros es uno de sus mejores encantos, pues hace que su cuerpo se vea más voluptuoso.

“Esto es una locura”, “¿Qué cintura?”, “¡Kim hermosa!”, “¡Curvas, curvas, curvas! Estoy enamorado”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.