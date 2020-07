Danna García tuvo que enfrentarse a una lucha de meses para superar el COVID-19, permanecer aislada y alejada de su familia.



Sin embargo, hoy que ya no tiene el virus relató a sus seguidores a través de un live las secuelas que ha tenido después de haber padecido la enfermedad.



La actriz cuenta que intenta corre, pero se agota con mucha facilidad y que su cuerpo está muy débil.



"No aguanta mi cuerpo, es muy débil, súper débil. Traté de correr dando vueltas a un parque y a la egunda me faltaba el aire. Esto es algo lento y subí casi 7 kilos de peso", recalcó.









Danna también manifestó que va mejorando poco a poco e invitó a "pensar mucho en los demás".



"Es como si te agarraran con un bate y tuvieras que volver a levantarte, volver a caminar y tu cuerpo no está igual", dijo.



No obstante, se mostró muy esperanzada porque está viva y con ganas de luchar.