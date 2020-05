Danna García confirmó a sus seguidores en redes sociales que ya no tiene coronavirus. Según la actriz, le hicieron la prueba y salió negativa.

No solo esa noticia la alegró, también el hecho que iba a reunirse nuevamente con su familia.

A través de sus redes sociales compartió un video anunciando que se había curado y, además, mostró las imágenes del tan esperado encuentro con su hijo.

“GRACIAS, mi prueba ha sido negativa y por fin puedo estar con mi familia. Mi mejor regalo es poder abrazar a Dante por eso hoy les abro mi corazón para compartirles este momento. Me siento muy agradecida y bendecida por cada uno de ustedes, quienes me acompañaron durante el transcurso de esta terrible enfermedad. Su ánimo, cariño y afecto me hicieron salir adelante. Hoy estoy curada, con mi hijo y con ustedes de respaldo, estoy segura que puedo vencer cualquier obstáculo. Mi corazón está con todas las familias que viven este Virus. Mucha fuerza y bendiciones. Todo mi corazón hasta tu esquina”, escribió.

Cabe recordar que Danna estuvo bastante delicada de salud por más de 70 días, en los cuales dio positivo en tres ocasiones.