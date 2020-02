Amaranta Hank respondió a quien le dice que “nunca tiene sexo con asistentes a sus shows”

Amaranta Hank decidió retirarse del cine para adultos hace un tiempo y ahora se dedica a dictar algunas clases de sexo.



La presentación consiste en una serie de charlas en las que da consejos para mejorar el placer sexual y también aprovecha para tomarse fotos con sus seguidores.



No obstante, ha recibido cuestionamiento de un seguidor quien en Twitter se molestó porque la exactriz no tiene sexo con asistentes del público en sus shows. Además, afirma que es un “engaño”.



“Amaranta Hank no es sino lora. Nunca tiene sexo con los asistentes, las personas van con ganas de sexo con ella y ni la hora da en los shows... engaño total”, escribió un hombre.



Sin embargo, Hank no se quedó callada y le respondió duro a quien la criticó.



“Oíme a este mal%&$#”/. En mis presentaciones y fiestas siempre soy amable con los asistentes, me tomo fotos y si hay tiempo comparto un rato y charlo, pero comprar la entrada para verme no garantiza tener sexo conmigo. Te falta pelo pa´l moño”, dijo la famosa.





Oíme a este malparido. En mis presentaciones y fiestas siempre soy amable con los asistentes, me tomo fotos y si hay tiempo comparto un rato y charlo, pero comprar la entrada para verme no garantiza tener sexo conmigo. Te falta pelo pa moño. https://t.co/pNGnw6HGGR — Amaranta Hank (@AmarantaHank) February 19, 2020