El cantante de champeta Mister Black grabó un video para explicarle a sus seguidores lo sucedido el pasado fin de semana en la llamada 'putifiesta' de Yina Calderón donde, al parecer, todo se había salido de control.



La fiesta tenía como objetivo grabar el nuevo video de guaracha entre Yuranis, esposa de Mister Black, y Yina Calderón. A la celebración también fue invitada Aida Victoria Merlano quien tuvo que lidiar con el amigo de Yina porque estaba muy insistente.



Sin embargo, fue al final de la fiesta que el novio de Aida Victoria no se controló más y salió a 'golpear' al amigo de Yina enfurecido porque se estaba sobrepasando.



No obstante, comenzó a circular un video en el que todos corrieron a ver el celular después de la pelea y se avivó el rumor de que todo se trataba de un supuesto show preparado por la Dj.



Fue el propio Mister Black quien aseguró que todo fue un show, pero que él no estuvo enterado.



"En realidad yo me comí el cuento. Yo vi que Will estaba con la falta de respeto con Aida y con Yuranis, yo veía al esposo de Aida como rabioso, pero no pensé que se iba a formar todo eso. Una broma pesada, no sabía que Yina había preparado una broma al salir", recalcó Mister Black.



Aseguró que se dio cuenta que era una broma cuando Yina gritó: "cayeron, cayeron".



"Aida es inocente y el novio también. Si a alguien ofendimos les pedimos que nos perdonen. Dicen que Yina es una loca, pero la pelada es una bacana", puntualizó el artista.