Danna García habló con Noticias Caracol sobre el COVID-19, enfermedad que tuvo desde marzo y que hoy aún deja secuelas físicas en su salud.



Aunque la actriz afirma que los síntomas y secuelas no son iguales en la mayoría de las personas, relató que ella sufrió caída de cabello, resequedad en la piel y un vértigo que aún permanece.



"Las secuelas del virus son cosas que uno carga no sé por cuanto tiempo. He tratado de ser cuidadosa con lo que cuento de mis efectos secuendarios porque mi experiencia no necesariamente tiene que ser la de los demás".



Danna recalcó que el vértigo es algo que ha experimentado y lo define como una sensación "de que vas a atravesar el piso".



"Yo me contagié en marzo y todavía estoy batallando con ese tema. Una resequedad extrema que se te parten en los pies así de rayas. La caída de pelo que a mí ya me frenó, pero sí se cae. Es un virus que ataca varios órganos. Los que hemos tenido COVID-19 tenemos una afectación de pulmones importante, en mi caso atacó el corazón y el hígado", manifestó la actriz.







La actriz asegura que aún "hay mucho que aprender de este virus".