El soldado se iba a pegar un tiro: hombre que denunció que militar disparó a su mujer

Francisco Larrañaga, esposo de Juliana Giraldo Díaz, habló con BLU Radio sobre los dramáticos hechos que denunció en los que aseguró, a través de un video, que el Ejército disparó y mató a su pareja. “Nosotros somos gente de bien, no llevábamos nada raro como para que nos dispararan”, dijo.

Larrañaga narró que iban en el vehículo su esposa, dos amigos y él cuando vieron unos militares en la carretera, “sin conos ni retén ni nada”, por lo cual decidieron dar la vuelta y ahí “salieron unos soldados del monte gritando y dispararon”.

Aseguró que cuando se dio cuenta su esposa estaba muerta y por ello decidió grabar el video, que circuló en redes sociales, para “pedir ayuda a la gente”.

Reveló que el soldado que disparó “se iba a pegar un tiro” luego del hecho. “El man estaba como desorbitado y desubicado, yo no sé si estaba en drogadicción o qué, pero la gente que se quedó allá me dijo que los otros militares tuvieron que quitarle el fusil”.

Dijo que tomó la decisión de darle la vuelta al carro una vez vio al Ejército para devolverse a su casa a recoger los papeles del carro y así poder transitar con tranquilidad.

“Yo pensé que iban a montar un retén más adelante y por eso nos íbamos a devolver, para buscar los papeles del carro y apenas yo giré nos empezaron a disparar y ahí me mataron a mi mujer”, explicó.

Fue tajante al asegurar que no por devolverse a buscar unos documentos tenían que convertirse en un blanco para el Ejército. “Somos civiles, no tenemos armas ni drogas, no teníamos por qué huir, no cometimos nada raro como para eso”.

Escucha el testimonio completo de Francisco Larrañaga: