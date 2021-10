A Jessica de la Peña le vaciaron su cuenta bancaria: ¿Quién me responde?

La periodista y presentadora de noticias Jessica de la Peña denunció que en las últimas horas le robaron el dinero que tenía en su cuenta bancaría.

A través de sus redes sociales, la presentadora dio a conocer que en la mañana de este jueves se encontró con la sorpresa de que su cuenta bancaria se encontraba en ceros.

En un primer trino en su cuenta de Twitter, de la Peña señaló que a las 5:30 de la mañana ya no tenía dinero.

"Me despierto a las 5:30 a.m. y me encuentro con que se metieron a mi portal y me desocuparon mis cuentas", escribió.

La periodista también denunció que los ladrones sobregiraron su cuenta sin que a ella se le alertara sobre el movimiento inusual que se realizó durante la noche del miércoles.