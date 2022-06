A la cárcel hombre extranjero que abusó sexualmente de una menor de 14 años en Cali

La violencia contra menores de edad no da tregua. En Cali un hombre extranjero fue enviado a un centro de reclusión luego de que se comprobara que había abusado física y sexualmente de una sobrina de su pareja sentimental.

El hecho se presento en la comuna 16 de la sucursal del cielo, exactamente en el barrio Antonio Nariño, donde el sujeto compartía vivienda con su suegra, su pareja sentimental y su cuñada quien es la madre de la victima de 14 años, y otros menores de edad, oriundos de Venezuela.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación , los hechos ocurrieron entre el 16 y 17 de marzo del año en curso, no obstante hasta hace poco el sujeto fue detenido por operarios del CTI, para ser procesado por la justicia.

Un juez penal de la capital vallecaucana fue el encargado de imputarle los cargos de violencia intrafamiliar y acceso carnal abusivo a una menor de edad; sin embargo, vale la pena señalar que el victimario se negó rotundamente a declararse culpable y no aceptó los cargos. No obstante el hombre de quien aún no se conoce la identidad, deberá pagar por los daños causados con su libertad, pues luego de la decisión del juez, fue trasladado a un centro penitenciario de la ciudad donde deberá pasar varios años tras las rejas.