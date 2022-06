Alrededor del acto sexual, existen una serie de rituales que muchos consideran importantes llevar a cabo antes y después del encuentro. Algunos de ellos cumplen con un objetivo y otros simplemente han pasado invictos de generación en generación sin conocerse si tienen alguna utilidad.

Lo cierto es que si eres de las que una vez termina el 'ajetreo' se dirige al baño para orinar, o si eres hombre, le pides a tu que lo haga, queremos contarte que has hecho bien, pues según un post que compartió en su cuenta de Instagram la reconocida sexóloga Flavia Dos Santos, 'hacer pis' después de tener sexo trae muchos beneficios para las mujeres pues no sólo limpia la uretra sino que también evita que se desarrollen bacterias que pueden generar una incomoda y dolorosa infección urinaria.

Publicidad

Por lo tanto, si esto era algo que no hacías, lo recomendable según la sexóloga, es empezar a incluirlo en la rutina 'after sex'. Así mismo, la mujer hizo énfasis en la importancia de que las mujeres siempre se limpien de adelante hacia atrás, pues de esta manera también se evita el crecimiento de bacterias en zonas en las que estas no deberían desarrollarse.

La comunidad de Instagram de la sexóloga han agradecido la información, pues al parecer la información y los consejos de la profesional en el tema suelen ser muy acertados, ya que varios manifestaron a través de los comentarios que lo que ella les ha dicho les ha sido de mucha utilidad al aplicarlos en su vida sexual.