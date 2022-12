Al estilo MARIACHI, video de ‘La Bella y la Bestia’ causa furor en redes sociales

Desde la llegada de ‘La Bella y la Bestia’ a las salas de cine este se ha convertido en el tema de conversación de muchos, pues la expectativa que esta ha generado es enorme, pero esta vez no vamos a hablar específicamente de esta, pues en YouTube circula un video con una nueva versión de esta.

Con un toque mexicano, un grupo de mariachis y una mujer, que hace el papel de 'Bella', recrearon una de las escenas de la cinta, haciendo alusión a ‘Tale As Old As Time’, tema musical del reciente estreno.

A solo unos días de publicado y el clip ya cuenta con más de 70 mil reproducciones.