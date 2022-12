Actor de ‘Los Vengadores’ será el nuevo PROTAGONISTA de ‘Doctor Dolittle’

Robert Downey Jr. será el personaje principal de la nueva película 'The voyage of Doctor Dolittle', según publicó The Hollywood Reporter.

Bajo la dirección de Stephen Gaghan y el guión basado en un trabajo de Tom Shepherd, Downey encarnará al veterinario que puede hablar con los animales.

La historia, pensada inicialmente para libros infantiles, fue dada a conocer por primera vez en 1967 con el musical ‘Doctor Dolittle’ y en 1998 llegó a las pantallas la versión que quizás todos recuerden, con Eddie Murphy como protagonizta.

Hasta el momento solo se conoce la participación del estadounidense en esta nueva entrega y aún no se ha revelado la fecha de grabación, de estreno, ni los demás actores de reparto.