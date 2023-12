Angustiante denuncia de Diva Jesurrum: "Fui víctima de persecución en Barranquilla"

La reconocida presentadora de televisión Diva Jessurum hizo una impactante denuncia sobre un episodio de persecución que vivió en su ciudad natal, Barranquilla. La también periodista de entretenimiento compartió a través de sus redes sociales un video el martes 12 de diciembre en el que detalló un aterrador incidente que la llevó a resaltar la preocupante situación de inseguridad en la ciudad.

Jessurum narró que, alrededor de las 9:00 de la noche, mientras conducía su automóvil, fue seguida por otro vehículo negro con vidrios polarizados y sin luces. El carro la persiguió en un trayecto largo, obligándola a dar múltiples vueltas hasta que decidió refugiarse en un edificio, ya que el vehículo no dejaba de seguirla.

"Tuve que dar muchas vueltas hasta que decidí entrarme a un edificio, porque el carro no se me despegaba", expresó la presentadora en el video compartido con sus más de un millón de seguidores en Instagram. Además, instó a las autoridades y a la comunidad a estar alerta, señalando la peligrosa situación de inseguridad que, según ella, enfrenta Barranquilla.

En sus redes sociales, Diva Jessurum comentó: "Subo este video para hacer un llamado a las autoridades y también a la comunidad para que esté alerta, porque Barranquilla está invivible en términos de seguridad. Está peligrosa".

La presentadora resaltó la dificultad de ser mujer en Barranquilla y en Colombia, haciendo un llamado de atención al presidente para que tome medidas ante la creciente violencia. "Hoy estuve a punto de ser atracada, ese carro no venía con buenas intenciones y no es justo que no nos podamos movilizar con tranquilidad en nuestra ciudad. Señor presidente ¡hola! pedimos de su atención, esto es grave", expresó Jessurum.

En una serie de videos, la presentadora compartió su percepción sobre la crisis delincuencial que vive Barranquilla, destacando que la realidad en la ciudad no se refleja adecuadamente en los medios de comunicación.

Diva Jessurum concluyó su denuncia asegurando que las autoridades ya poseen videos que muestran el seguimiento y la placa del automóvil en cuestión. La presentadora espera que se tomen medidas inmediatas para abordar esta problemática creciente en la seguridad de Barranquilla.

Las muestras de apoyo no se hicieron esperar, con seguidores expresando preocupación y solidaridad ante la situación: "Dios te cuide y te proteja", "Se ha multiplicado la delincuencia", "Que tristeza. Igual de insegura está toda Colombia", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

