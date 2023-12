Jenny López, novia de Jhonny Rivera, revela cuántas cirugías se ha hecho para tener ese 'cuerpón'

La joven y hermosa Jenny López, conocida por ser la novia del famoso cantante Jhonny Rivera, ha dejado a todos boquiabiertos al revelar detalles íntimos sobre las cirugías estéticas que ha realizado para mantener su figura envidiable y su belleza impactante.

A sus escasos 20 años, Jenny ha cautivado las redes sociales con su impecable apariencia, pero esta vez sorprendió al confesar abiertamente cuántas cirugías se ha hecho para conseguir su físico espectacular.

En respuesta a la curiosidad de uno de sus seguidores, la joven no dudó en sincerarse a través de sus historias en Instagram.

"Solo tengo un aumento de busto de 220cc y la rino. No tengo nada más, ni siquiera en la cara. Nunca me he inyectado nada", escribió Jenny, despejando las dudas sobre intervenciones estéticas adicionales y asegurando que su rostro tampoco ha sido sometido a procedimientos.

Publicidad

La revelación de las cirugías estéticas de López ha avivado el debate en las plataformas digitales, especialmente debido a las críticas previas que ha enfrentado por su relación con Jhonny Rivera, quien tiene 30 años más que ella. Algunos seguidores cuestionaron la diferencia de edad y la autenticidad de su apariencia.

A pesar de las críticas, la joven no se ha dejado amedrentar. Con una actitud segura y transparente, Jenny López ha dejado claro que está orgullosa de las decisiones que ha tomado para sentirse segura y confiada consigo misma. Además, su declaración ha generado elogios por su sinceridad y valentía al hablar sobre un tema tan personal y polémico.

Con esta revelación, Jenny López demuestra que, aunque ha optado por algunos retoques, se siente cómoda con su cuerpo y no tiene reparos en compartir su experiencia para disipar especulaciones sobre su apariencia física. Sin duda, su franqueza ha dejado a sus seguidores admirados y con una mayor conexión hacia la joven, también cantante de música popular.

Publicidad

Te puede interesar: Detrás de cámaras de Retóxicos: los mejores momentos del reality