Aparece sin vida en un hotel, Policía vinculado en fallecimiento de joven enmaletada

El suboficial Darwin Condori Antezana, señalado como principal sospechoso del feminicidio de Sheyla Cóndor Torres , fue hallado sin vida en un hotel del distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

La noticia fue confirmada por la Fiscalía de Perú, que identificó el cuerpo a través de necrodactilia realizada por personal forense y la Unidad de Tanatología. El registro coincidió con los datos del archivo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Sheyla Cóndor, de 26 años, desapareció el pasado 13 de noviembre. Su madre denunció la desaparición en las comisarías de Comas y Santa Anita, pero las autoridades aceptaron la denuncia formal 48 horas después.

Días más tarde, los restos de Sheyla fueron encontrados dentro de una maleta en un condominio donde se ubicaba el departamento de Condori.

El caso generó conmoción nacional y cuestionamientos al accionar policial, ya que Condori no solo era sospechoso en este caso, sino que también tenía denuncias previas, incluida una por violación grupal.

Este historial generó críticas hacia las instituciones encargadas de supervisar a los agentes. El ministro del Interior, Juan José Santivañez, ordenó una investigación sobre por qué Condori seguía en funciones pese a estos antecedentes.

¿Suicidio o asesinato? Las incógnitas tras la muerte de Condori

El cuerpo de Condori fue hallado en una habitación del hotel 'Las Perlas', luego de un operativo que revisó más de 30 a lojamientos en la capital.

Junto a él, se encontró una carta dirigida a su familia, lo que ha llevado a las autoridades a considerar el suicidio como la principal hipótesis. Sin embargo, las circunstancias de su muerte han generado dudas.

El coronel Ricardo Espinoza, jefe de la División de Investigación de Homicidios , admitió que no se respetaron los protocolos de preservación de la escena, lo que podría comprometer la investigación.

La demora en aceptar denuncias y la continuidad de agentes con antecedentes cuestionables en la fuerza pública son aspectos que ahora están bajo escrutinio.

Mientras tanto, los familiares de Sheyla exigen respuestas claras y justicia. “Yo he pedido ayuda llorando a los policías, pero no me han hecho caso”, señaló la madre de la joven, quien aún espera que se esclarezcan las circunstancias del feminicidio y las responsabilidades de los involucrados, incluyendo a otros agentes que podrían estar implicados.

