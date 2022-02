VIDEO: Paquita la del Barrio preocupa a sus fanáticos; apareció postrada en cama

Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, preocupó a sus fanáticos tras conocerse un video en el que se ve postrada en cama, aparentemente, mal de salud.

La cantante mexicana compartió el video a través de sus redes sociales y se excusó con sus fanáticos, ya que tuvo que cancelar uno de sus conciertos en Moroleón, México.

“Amigos de Moroleón créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien”, afirmó mientras se le ve postrada en cama.

Según Paquita, tuvo que someterse a un tratamiento médico luego de sufrir fuertes dolores a causa del nervio ciático, por lo que tendrá que guardar reposo durante al menos dos semanas.

“Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas y en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo”, agregó la artista.

La intérprete de 'Rata de dos patas' explicó que se ha sentido muy triste al no poder compartir con su público, ya que nunca les ha fallado.

"Por esta, discúlpenme", afirmó.

Por su parte, representantes de la artista explicaron que Paquita está evolucionando favorablemente, y esperan cumplir con los próximos compromisos, entre ellos, la gira con Lupita D´Alessio.

“Una vez terminado este periodo de reposo, estará reanudando las presentaciones artísticas y compromisos pactados. (...) Ofrecemos una sincera disculpa y agradecemos a todos su comprensión”, agrega el comunicado.