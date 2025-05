Así fue el 'cara a cara' entre Darwin Beltrán y mamá de sus hijos a quienes quitó la vida

El 28 de octubre de 2024, el barrio Las Ferias, en el occidente de Bogotá, se estremeció con un caso que dejó una terrible marca en la comunidad. Ese día, Darwin Felipe Beltrán acabó con la vida de sus dos hijos: Santi Esteban, de cuatro años, y Susan Camila, de siete.

Un acto que no solo conmocionó a los vecinos del sector, sino que también desató una profunda indignación a nivel nacional. La escena fue tan impactante que muchos de los presentes tuvieron que ser contenidos por la Policía, que llegó rápidamente al lugar y logró detenerlo antes de que la comunidad tomara justicia por mano propia.

Desde entonces, Beltrán se encuentra recluido y enfrenta un proceso judicial por el delito de homicidio agravado. Meses después del crimen, el dolor sigue latente para Paola Ramírez, madre de los niños y expareja del acusado.

En una entrevista con el videopódcast Más allá del silencio, conducido por el periodista Rafael Poveda, Paola narró lo que vivió durante la audiencia virtual del pasado 9 de mayo, en la que se reencontró -aunque a través de una pantalla- con el hombre que destruyó su vida. Además, comentó la millonaria deuda que le quedó tras el entierro de sus pequeños.

Tras la muerte de sus hijitos Paola Ramírez se endeudó para pagar el lote donde reposan los restos de los pequeños /Foto: captura de pantalla Youtube Más Allá del Silencio

“Fue algo muy doloroso, triste”, confesó Paola entre lágrimas. “verlo a él o escucharlo para mí es como revivir ese momento; devolverme a ese día”. Según relató, durante la audiencia Beltrán se declaró inocente, argumentando que no estaba en pleno uso de sus facultadesmentales cuando cometió el crimen.

Sin embargo, Paola asegura que ese día él se mostró sereno, con un comportamiento que no refleja a alguien fuera de sí. “Llegó tranquilo, con sus llaves en la mano, y nunca se mostró agresivo. Por eso, decir que no era consciente no me convence”, explicó.

El primer Día de la Madre sin sus hijos también fue tema en la entrevista. “Fue terrible. No hay palabras para describir ese vacío”, expresó.

¿Darwin Felipe Beltrán podría salvarse de la cárcel o su condena?

Miguel Ángel Ruiz, abogado de Paola Ramírez, también participó en el pódcast y explicó que la defensa de Beltrán sostiene que él padece una enfermedad mental, y por lo tanto, no debería ser condenado a prisión, sino internado en una institución psiquiátrica.

“Su defensa buscará demostrar que es inimputable, lo que podría significar una condena mucho menor en un centro de salud mental, posiblemente de 10 años”, indicó Ruiz.

Darwin Beltrán tiene antecedentes de violencia intrafamiliar y en 2019 fue denunciado por un acto contra su pareja /Fotos: Redes Sociales

El abogado agregó que, de llegar a ese escenario, Beltrán sería evaluado periódicamente por médicos, psiquiatras y psicólogos. Sin embargo, advirtió que el mayor riesgo es lo que pueda suceder cuando salga, ya que muchas veces el tratamiento dentro de estas instituciones mejora artificialmente el estado del paciente.

Mientras tanto, Paola lucha por encontrar consuelo en medio del dolor, aferrándose al recuerdo de sus hijos y buscando justicia por lo sucedido.

