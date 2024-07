Así fue el robo a la mamá de Johanna Fadul: "Sabían que era una mujer vulnerable"

La actriz Johanna Fadul expresó su indignación y molestia en redes sociales tras el robo que sufrió su mamá en su casa, perpetrado por hombres que se hicieron pasar por interesados en comprar la vivienda.

Johanna Fadul denunció que unos hombres robaron a su mamá cuando mostraron interés por comprar la casa. Las pérdidas son millonarias.

"Hoy mi mamá y por ende la familia fuimos víctimas de la delincuencia en Colombia... Qué desgracia este gobierno. Dejo esto acá para que tengan cuidado y para que me ayuden a denunciar. Qué impotencia", escribió la actriz.

Los delincuentes se llevaron una gran cantidad de dinero, celulares, la cartera y hasta las llaves de la casa.

“No saben el daño tan grande que le acaban de hacer a mi mamá. Lo material no importa, lo material se recupera, pero psicológicamente mi mamá no tiene vida en estos momentos. Por fortuna el carro no estaba, pero hasta el carro se lo estaban pidiendo esos hijos de…”, agregó Fadul.

En un video publicado en sus redes sociales se pudo observar cuando los ladrones ingresaron a la residencia. Afortunadamente, los rostros de los criminales quedaron captados en la cámara de seguridad, lo que podría facilitar su identificación y captura.

Fadul, quien es actriz y vive fuera del país, radicada en México, aseguró que los delincuentes se aprovecharon de la vulnerabilidad y soledad de su madre. El hecho ocurrió en la localidad de Suba. Según las autoridades, los ladrones ganaron la confianza de la víctima antes de perpetrar el robo. Las investigaciones están en curso y se están revisando las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los responsables.

Las autoridades también aconsejaron no confiar en extraños y siempre estar en compañía de familiares o de la Policía cuando se trate de situaciones similares.

Seguidores y amigos de la actriz han expresado su apoyo y solidaridad con su familia, resaltando la importancia de estar alerta y tomar medidas de seguridad para prevenir este tipo de situaciones.

La actriz Johanna Fadul (@johannafadul) mostró su indignación y molestia en redes sociales ante robo que le hicieron a su mamá en su casa cuando ladrones se hicieron pasar por personas interesadas en comprar la vivienda.



"Hoy mi mamá y x ende la familia fuimos victimas de la…

