Doña segunda rompe en llanto por cierre de su piqueteadero

El cierre temporal del reconocido piqueteadero 'Doña Segunda',ubicado en el sector del 12 de Octubre en Bogotá, ha generado un gran revuelo en la comunidad y en las redes sociales.

La decisión fue tomada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debido al incumplimiento de la normativa de facturación electrónica. Doña Segunda, la dueña del establecimiento, no pudo contener las lágrimas al expresar su frustración y tristeza en una entrevista con Blu Radio.

Con la voz entrecortada señaló que quedan 14 personas sin sueldo 3 días, destacando el impacto inmediato de la medida sobre sus empleados. "Muchos muchachos que están trabajando se quedan sin sueldo, porque yo no puedo pagarles si no trabajan", explicó, dejando ver la preocupación por el bienestar de su equipo.

La comerciante conocida por su arduo trabajo y dedicación, subrayó que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la DIAN.

"Aquí están violando la ley. Tengo lo que ellos pidieron. Pidieron la facturación electrónica", sostuvo, visiblemente afectada. A pesar de sus esfuerzos, la sanción se ejecutó, afectando también a otros 19 establecimientos en la misma plaza.

En declaraciones a Noticias Caracol Ahora, Doña Segunda compartió su dolor por el cierre de su negocio, al cual dedicó más de 60 años de su vida.

"Lo que Dios me ha socorrido ha sido muy trabajado. He cumplido con todo", afirmó, recordando sus inicios humildes vendiendo comida en la esquina y trabajando en el matadero San Martín. "Dormía dos horas en la noche y me levantaba a trabajar", relató.

Además de las repercusiones económicas, la medida ha generado un fuerte impacto mediático, algo que Doña Segunda considera injusto. "Es muy injusto que me pasen por noticias porque yo no soy una persona que le hace mal a la gente. No le hago mal a nadie, no evado impuestos", declaró, cuestionando la exposición pública de su caso.

El caso de Doña Segunda ha puesto de manifiesto las tensiones entre las pequeñas y medianas empresas y las exigencias de la DIAN, así como el impacto humano detrás de las decisiones regulatorias.

