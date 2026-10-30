Muere niño de 4 años tras caer del piso 11 de un conjunto residencial en el sur de Bogotá

Una tragedia conmociona a los habitantes de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. En horas de la tarde de este viernes 30 de octubre, las autoridades confirmaron que un menor de edad falleció de forma trágica tras caer desde el piso 11 de un conjunto residencial.

El doloroso incidente se presentó específicamente en el conjunto residencial Atalaia, una copropiedad ubicada en el sector de Bosa Libertad, desatando una rápida movilización de los servicios de emergencia y de la fuerza pública.

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Los reportes iniciales de la Policía Metropolitana de Bogotá señalan que la víctima es un niño de aproximadamente 3 a 4 años de edad.



De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por los cuadrantes policiales en la zona, el lamentable suceso ocurrió cerca de las 2:00 de la tarde en un inmueble localizado en la calle 59C con número 88H-15.



La emergencia se desencadenó en un momento de extrema angustia familiar, activando de inmediato las alertas comunitarias de los residentes del sector, quienes presenciaron la dolorosa escena.

El desespero del progenitor marcó los primeros minutos de la atención del caso. Al percatarse de lo ocurrido, el padre del menor llegó al CAI Libertad con el pequeño en sus brazos, implorando el auxilio de los uniformados de la Policía Nacional.

Al notar la gravedad de las lesiones sufridas por el fuerte impacto, los agentes policiales brindaron apoyo inmediato para agilizar el traslado del infante hacia el Hospital de Bosa, el centro asistencial más cercano y preparado para recibir este tipo de traumas de alta complejidad.

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Una vez ingresado en la unidad de urgencias médicas, el personal médico de turno ejecutó maniobras avanzadas de reanimación e intentó estabilizar sus signos vitales.

Sin embargo, debido a la severidad de los traumatismos provocados por la caída desde la gran altura, los especialistas confirmaron que el niño falleció minutos después de su ingreso al centro de salud.



Fiscalía y Policía Judicial investigan la muerte del menor en Bosa

Las circunstancias exactas que provocaron la caída del menor permanecen bajo una rigurosa línea de investigación por parte de las autoridades judiciales competentes.

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Los testimonios preliminares de vecinos entregados a medios indican que el menor se habría quedado solo en la vivienda durante un lapso corto, presuntamente mientras su padre se dirigía a recoger a sus otros hijos al colegio.

En medio de este escenario, el niño se habría aproximado a una ventana desprotegida del apartamento, desencadenando la caída al vacío.

Unidades de investigación criminal de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación acudieron al conjunto residencial Atalaia para realizar las inspecciones técnicas del lugar, recolectar evidencias fotográficas y reconstruir de manera científica la línea de tiempo de los hechos.