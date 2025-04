Un caso de presunta salud mental desata preocupación en Bogotá, no solo en personal médico sino también en autoridades y la comunidad en general por el riesgo que estaría representando una mujer que transita por la ciudad grabando y enfrentando a personas con serias acusaciones de querer quitarle la vida.

El caso se conoció a mediados de marzo a través de TikTok donde se viralizaron unos videos de una mujer, identificada como Adriana Díaz, y quien asegura que le quieren hacer daño, que la humillan y que la incitan a ponerse bolsas en la cabeza. La mujer hace señalamientos contra hoteles, reconocidas marcas de supermercados, tiendas de ropa y zapatos y contra personas del común.

Estos videos en principio fueron tomados con humor por parte de la comunidad virtual que asumía que se trataba de una creadora de contenidos que recreaba historias ficticias sobre su día a día; sin embargo, con el paso de los días la percepción cambió y los videos se tornaron mucho más serios al punto que la mujer ha tenido que ser interceptada por policías debido a que reacciona violenta contra las personas y trabajadores de establecimientos.

Varios internautas decidieron revisar a fondo las redes sociales de Adriana y encontraron que en la descripción de su perfil aseguraba que "tengo un diagnóstico de esquizofrenia paranoide y trastorno bipolar"; pero con el paso de los días y al recibir una serie de comentarios en sus videos, la mujer cambió la descripción y asegura que es "una persona normal". Además expresa que necesita ayuda ya que su familia desea acabar con su vida a cambio de un seguro de vida en Estados Unidos.

Adriana Díaz arremete contra marcas e imágenes de publicidad

Los videos de la joven llamaban la atención debido a que hacía curiosos señalamientos contra reconocidas marcas de supermercados a las que acusa de tener un plan en su contra a través de los empaques de pan para "incitarme a que me ponga la bolsa en la cabeza"; en otros videos acusa las marcas de agua de salir envenenadas con el único objetivo de poner fin a su vida.

Incluso se le ve en un video arremeter contra imágenes de publicidad asegurando que la mujer que aparece en la cartelera se está burlando de ella y la amenaza con un mensaje que dice "más cerca de ti".

"Miren, ponen a una mujer agarrándose la cara así como a veces me toca ponerme la mano a mí, porque no sé qué me están haciendo en el cerebro", dice Adriana al describir la imagen de la publicidad, de la que asegura que usaron a una mujer "parecida a la esposa de Juan", cuyo nombre menciona en varios de sus videos acusándolo de ser quien le manda a las personas para que le hagan daño en Bogotá.

Son varios los videos de Adriana, pero los que más preocupan son en los que aparece enfrentando a las personas bajo acusaciones de que la están tratando mal, como el reciente caso de un hombre en TransMilenio que fue sorprendido por la mujer que lo increpó asegurando que le había dicho "asquerosa, mire cómo está vestida".

Ante las acusaciones el hombre conserva la calma y trata de entender el por qué de la reacción de la mujer a quien, incluso, le pregunta si se encuentra bien; pero al continuar recibiendo insultos y señalamientos el hombre opta por tratar de ignorarla, mientras recibe el apoyo de otro pasajero que asegura que nadie le ha dicho nada a ella.

"Miren esta situación en la que me tiene mi mamá en Bogotá... Las personas de mi Facebook saben que es verdad, que yo soy una chica muy bien Por favor, ayúdenme a liberarme de mi mamá, vean al tipo de hombres que tengo pendientes de insultarme”, expresa la mujer dejando aún más confundidos a los pasajeros.