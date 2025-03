Niño fue lanzado por las escaleras del colegio por no dejarse encrespar las pestañas

Una delicada situación sacude nuevamente a la comunidad educativa en Bogotá luego de que se conociera un nuevo caso de violencia e intolerancia escolar dentro de un colegio.

La situación, recientemente denunciada públicamente, ocurrió el 26 de febrero en un colegio de la localidad de Usme, en Bogotá, donde un estudiante menor de 14 años sufrió una agresión por parte de compañeros en medio de la jornada escolar.

Según la versión entregada por la mamá del niño, su hijo fue arrojado por las escaleras del colegio luego de que se negara a dejarse encrespar las pestañas por parte de dos compañeras de clase.

“Me llamaron el 26 de febrero a decirme que mi hijo estaba inconsciente en el colegio. Yo llegué de inmediato y el niño estaba tirado en el piso , en posición fetal, quejándose de mucho dolor”, detalló Diana Marcela García, madre del joven, en entrevista con CityTV.

La mujer agregó que, según la información que ha podido recolectar, la situación inició en el patio de la institución donde el estudiante, luego de negarse a que las niñas le encresparan las pestañas, fue empujado por las escaleras, sufriendo una fuerte caída.

Y en un episodio más indignante aún la mujer asegura que la negligencia por parte del colegio fue notoria debido a que cuando llegó por su hijo él aún estaba tirado inconsciente en el lugar a donde cayó y no había recibió los primeros auxilios por parte de la institución.

Es por esto que, según dijo la mujer, al ver la negligencia del colegio y el grave estado de su hijo, decidió llevárselo por su cuenta a un hospital ya que la ambulancia tampoco llegó.

“ La profesora que me lo entregó me dijo que no tenían una persona especializada para primeros auxilios , nunca me pasaron una camilla para sacarlo. La ambulancia nunca llegó . Vi a mi hijo tan mal, tan frío y se estaba poniendo morado”, dijo García.

Estudiante perdió un riñón tras ser empujado por las escaleras

Sobre el estado de salud del estudiante la mamá aseguró que lo llevó al Hospital de Meissen donde debido a la gravedad del golpe fue internado durante varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) .

Sin embargo, luego de salir de la UCI los médicos le confirmaron a la mujer que el menor sufrió daños irreversibles que afectaron principalmente en el riñón izquierdo, por lo que este órgano tuvo que ser extraído en cirugía.

"En la cirugía el niño casi 'se queda' debido a que perdió muchísima sangre. Le tuvieron que hacer trasfusión de sangre, crioprecipitados y ahorita que estamos en un proceso ”, contó la dolorida mamá quien no oculta su indignación por el manejo que el colegio le dio a este delicado caso.

Pues agregó que solo después de 15 días de haber ocurrido los hechos el colegio se puso en contacto con ella para citarla a una reunión con directivas del plantel, con el fin de esclarecer lo ocurrido.

Extraoficialmente se conoció que el caso ya está en conocimiento de Secretaría de Educación y que autoridades pertinentes avanzan en la indagación de los hechos para establecer exactamente cómo ocurrió la situación y si se trata de un caso de Bullying, intolerancia o accidente, al tiempo que se busca determinar la presencia y actuación de directivos en el momento en que el joven cayó por las escaleras.