Paro de taxistas en Bogotá: Hugo Ospina da DETALLES de otras manifestaciones

El líder de los taxistas, Hugo Ospina, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y dejó las cosas claritas sobre el paro de taxistas.

No se trata solo de "un berrinche por un parqueadero"; aquí hay una pelea de fondo por quién manda en la "puerta de entrada" de la ciudad y una molestia colectiva que podría escalar a algo mucho más grande.

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La pregunta que todos los bogotanos se hacen es el 10 de abril la ciudad amanecerá bloqueada de norte a sur. Ospina fue muy enfático en aclarar que, aunque hay un descontento masivo, el movimiento tiene sus matices legales.



Según el líder: “Los que vamos a protestar son los propietarios y conductores de taxi las empresas no tienen absolutamente nada que ver”.

Esto se debe a que las empresas, por ley, podrían enfrentar multas millonarias de hasta 2.000 millones de pesos si detienen sus operaciones.

Sin embargo, que las empresas no firmen el paro no significa que las calles estarán tranquilas. Ospina reveló que se están organizando mediante reuniones virtuales para coordinar la fuerza del movimiento.

“Todavía no hay un 100% de los gremios de taxistas que van a apoyar quieren apoyar por la molestia generalizada de la de la estigmatización”.

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Hay que aclarar que no todo el gremio de taxistas se unirá a este paro, ya que muchos no se sientenrepresentados por Hugo.

El detonante principal, además de los líos en el aeropuerto, fueron las declaraciones del Secretario de Seguridad sobre los antecedentes de los conductores, algo que Ospina calificó de error garrafal al confundir a los actuales trabajadores con simples aspirantes.

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¿Dónde será el paro y qué puntos se verán afectados?

El epicentro de todo sigue siendo el Aeropuerto El Dorado, donde la tensión entre los amarillos y las llamadas "camionetas blancas" está en su punto máximo.

Pero ojo, porque la advertencia de Ospina no se queda en la terminal aérea. El líder lanzó un mensaje directo al alcalde:

“No permita que el día de mañana o pasado mañana o la próxima semana Bogotá se vaya a ver sometido a un bloqueo generalizado de toda la ciudad”.

La molestia se está extendiendo a toda la ciudad de Bogotá debido a lo que ellos consideran una falta de control por parte de la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía.

Los taxistas denuncian que en el aeropuerto está operando una empresa de turismo llamada American Visa, la cual, según Ospina, “es un intermediador del transporte más no es un operador de transporte legalmente constituido”.

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Además, aseguran que esta situación está afectando el bolsillo de los ciudadanos, ya que se estarían cobrando tarifas excesivas. “Desde el aeropuerto a Cedritos le están facturando 110,000 pesos al usuario cuando ese servicio vale 45,000”.

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