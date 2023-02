Chiste sobre muerte de Valentina Trespalacios desata polémica

Un corto video es el protagonista de una polémica que ha involucrado incluso opiniones de personas influyentes de la televisión, debido a que dos comediantes hacen un chiste sobre el caso de la muerte de la Dj Valentina Trespalacios .

Dicho video es un fragmento que hace parte del show de comedia Fucks News, en el que Camilo Sánchez y Camilo Pardo hacen humor con las noticias tanto nacionales como internacionales, haciendo reír a sus espectadores; esta forma de hacer humor les ha dado reconocimiento en diferentes ciudades del país, donde se han hecho famosos y hasta han desatado revuelo con sus chistes de mal gusto o un poco fuertes para algunos.

El 'Mago' como es conocido uno de los comediantes, subió a su cuenta oficial de Twitter un adelanto del próximo capítulo de su más reciente presentación y lo acompañó con el mensaje: “Volvimos con toda. ¡Pendientes del primer capítulo el viernes a las 5 pm por YouTube!”.

En el video se puede ver el momento en el que Pardo le dice a su colega que deben hablar de la noticia de la muerte de la DJ, ya que es una noticia importante, a lo que Camilo Sánchez le contesta que no le parece, ya que seguramente si hacen un chiste sobre eso volverán a cancelarles el show, no sin antes agregar el comentario que ha generado discordia: “Decir esa noticia uy no, ¿usted perdió la cabeza?".

Lo dicho por el comediante generó polémica en las redes sociales, llegando incluso a medios de comunicación, ya que para muchos es un tema muy delicado, el cual no cabe por ningún motivo en una rutina de comedia.

Estos fueron algunos de los comentarios de los internautas en la publicación: “¿A esto le llaman periodismo?”, “Para los indignados, por favor hagan una lista de lo que uno se puede burlar y de lo que no”, “Como amante del humor negro, solo diré que aún está muy reciente.”.

Volvimos con toda! Pendientes del primer capítulo el viernes a las 5pm por YouTube! pic.twitter.com/1Li7UV9aIa — Camilo Pardo Mago (@CamiloPMagia) February 9, 2023

