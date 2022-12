¡La TUSA sirve! Llorar por tu ex te ayuda a bajar de peso, según estudio

lo cierto es que también la tusa puede ser el comienzo de una nueva vida y

el cuerpo te lo agradecerá.

Según una investigación del centro médico St. Paul Ramsay el cuerpo expulsa químicos (hormonas) por medio de las lágrimas, como: adrenocorticotrópica, leucina encefálica y prolactina. Estos compuestos al ser liberados ayudan a que tu cuerpo reduzca los niveles de cortisol, una sustancia que facilita la retención de grasas en tu organismo.

Los psicólogos también afirman que llorar es bueno para aflorar los sentimientos y obtener una sensación de alivio. Sin embargo, ahora parece que los entrenadores tendrán que incluir el llanto en las rutinas porque ayuda a bajar de peso.

Si te dejó tu ex ahora puedes encerrarte en tu cuarto, apretar la almohada y llorar libremente. Tal vez tu ex no regrese, pero tu estarás en forma.

