¿Puedes hacer ejercicio si estás EMBARAZADA? Experto responde

Mucho se ha hablado de la conveniencia del ejercicio en el embarazo. Algunos creen que es perjudicial para el bebé, mientras que otros afirman que es saludable.

Muchas famosas han sido duramente criticadas en redes sociales por continuar sus entrenamientos.Tal es el caso de la bella presentadora Melina Ramírez quien ha afirmado que tiene el aval de su médico para realizar ejercicio regularmente en su etapa e gestación.

¿Cuál es la verdad?

El entrenador físico David Romero, creador del método @EntrenamientoPorConceptos , asegura que el ejercicio en el embarazo se puede realizar siempre y cuando ya sea una rutina en la madre antes de gestar.

“Es recomendable siempre que lleven realizando ejercicio desde un tiempo anterior. Sin embargo, para las personas que no realizan actividad física no es recomendable porque el cuerpo no va a asimilar el entrenamiento de la misma manera, esto debido a que se requiere un tiempo de adaptabilidad”, recalcó Romero.

En caso de que la embarazada pueda realizar ejercicios en esta etapa, el entrenador recomienda:

-Ejercicios de estiramiento y flexibilidad con frecuencia.

-Hacer actividades de fuerza o cargas, pero leves. Incluso, puede optar por usar solo su peso corporal.

-Manejar muy bien la respiración.

-Hidratarse antes, durante y después de la actividad física.

-Evitar los trabajos de impacto.

-Recurrir a los ejercicios posturales, pues algunas mujeres tienden a encovarse por el peso del bebé.

-Ejercicios en la zona pélvica que contribuyan a la hora del parto u otros ejercicios específicos que ayudan a optimizar la posición del feto.