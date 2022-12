Conoció a SCARLETT Johansson gracias a una BORRACHERA

Hace unos meses, Geraldine Dodd se hizo famosa en redes sociales cuando su nieto publicó una foto de cuando ella era joven y tenía un increíble parecido con Scarlett Johansson. Como dato curioso, la mujer confesó haber estado borracha en ese momento.



Incluso la misma actriz vio la fotografía y se impresionó tanto que, a través de un video, invitó a tomarse unos tragos a su doble, quien ahora tiene 72 años.



“Este es un video para la abuela Geraldine. Geraldine, he estado inundada de mensajes sobre cuánto nos parecemos. Tuve que ver la foto por mí misma y ¡Dios mio! Quiero conocerte en persona. Supe que estabas borracha cuando te tomaron la foto y (…) me gustaría compartir una cara borracha contigo. ¿Quieres venir a ver ‘Rought Night’ conmigo, ser mi invitada?” dice Scarlett en el video.





Geraldine aceptó ver la nueva película de la actriz advirtiéndole que tenía que ser suave con ella, pues tiene 40 años más y su ritmo ya no da para tanto.



