¿Cuánto cuesta el bolso que le robaron al Tino Asprilla?

El exfutbolista y exparticipante del Desafío, Tino Asprilla dio detalles a BLU Radio del robo del que fue víctima en la ciudad de Bogotá , mientras iba a una entidad bancaria.

Los hechos se dieron, en el Parque de la 93 cuando el exparticpante del Desafío se bajó a un cajero. Lo que los delincuentes aprovecharon para robarle.

Los criminales le rompieron el vidrio de su camioneta y se le llevaron un costoso bolso.

Así lo dijo Asprilla : “Paré a hacer una diligencia dos minutos. Cuando salgo, llamo a 'Caremonja', volvemos al carro y dije: ¿Yo dejé la ventanilla del carro abierta? Me bajé y me di cuenta que le pegaron y cayó adentro del carro el vidrio”.

El maletín que le robaron era de marca Louis Vuitton, el cual había sido comprado en Londres, según dijo, con la plata del Desafío.

“El maletín era Louis Vuitton original. Lo compré en Londres cuando salí del Desafío. Valía más el bolso, en el cajero no tenía mucha plata”, expresó.

La víctima inmediatamente dio aviso a las autoridades y denunció el hecho.

Para el exfutbolista, los ladrones deben pertenecer a alguna banda, debido a que estos se movilizaban en carro. Ya que así se pudo confirmar por medio de una cámara de seguridad.

"La misma Policía ya identificó que se acerca un carro, rompen el vidrio y se van. Andan en carro, increíble. Paran, roban y se van. No creo que me hayan seguido, seguirme tan lejos no creo", puntualizó.

Por su parte, el Tino , por medio de redes sociales , les pidió a las autoridades más atención a la creciente ola de atracos en Bogotá. Asimismo, agregó que su caso es solo uno de los muchos que se presentan a diario.

“Hay mucho atracador y mucha delincuencia. No solamente le pasó a uno, porque esto pasa muy seguido, la gente comenta y se queja que hay mucha delincuencia. Hay que buscar la manera de parar esto”, manifestó.

Al parecer, el bolso sobrepasa el costo de diez mil euros, según consultamos en la página oficial de la marca. No obstante, muchos creen que el Tino puede estar exagerando en el valor, pues aclaró que "valió más el bolso que lo del Desafío". Otros creen que solo fue sarcástico con su comentario.

Inclusive el exjugador por medio de Instagram , mientras estaba junto a unos amigos dijo entre risas que debía 78 cuotas del bolso.