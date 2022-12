¡De carne y hueso! Lanzaron trailer de LA SIRENITA

¡No, no es de Disney! La película llamada 'The Little Mermaid' cuenta la historia de un periodista que investigará el extraño caso de una sirena.

El tráiler de la película se torna muuuuy diferente al cuento de Hans Christian Andersen y generó mucha confusión en las personas.

Protagonizada por William Molesley y Poppy Drayton, el film buscará conquistar el mercado internacional con esta producción.

El 'salto' de dibujos animados a personajes de carne y hueso está muy de moda, por su parte Disney solo ha confirmado la realización de 'El rey león', 'Aladdín' y 'La bella y la bestia' que está próxima a lanzarse.

Por ahora... deléitate con los personajes de 'The Little Mermaid'

