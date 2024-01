Arturo Vidal explota tras salida de Lucas González: "Pónganse serios"

En un giro inesperado, el América de Cali se vio envuelto en una noticia que sacudió los cimientos del equipo rojo vallecaucano. En las últimas horas, el director técnico bogotano, Lucas González, fue destituido de su cargo, generando una sorpresa generalizada en el ámbito futbolístico.

La revelación de la salida de González ha desencadenado una serie de reacciones y comentarios, incluso llegando a oídos del experimentado volante chileno Arturo Vidal, quien se encuentra en el radar del equipo 'escarlata'.

La noticia llegó a oídos de Vidal durante una de sus habituales sesiones en Twitch, donde el mediocampista chileno sigue de cerca la actualidad de los 'diablos rojos'. Visiblemente sorprendido, Vidal expresó su incredulidad ante la destitución de Lucas González, especialmente considerando que el equipo venía de una victoria reciente.

"¿América de Cali, y por qué, si apenas estaban empezando? Jugaron anteayer y ganaron. No lo puedo creer", fueron las primeras palabras de Vidal, quien recibió la noticia mientras transmitía en vivo.

El internacional chileno continuó sus comentarios, recordando las palabras elogiosas que Lucas González había dedicado a él en la antesala de un partido de preparación contra Cerro Porteño en el Pascual Guerrero el pasado sábado. "Él había hablado bien de mí, me gustó lo que había dicho. Me gustan cuando lo dicen, por eso me da confianza", agregó Vidal, revelando así su aprecio por el ahora exentrenador del América de Cali.

Ante la vacante en el banquillo del equipo 'escarlata', se han barajado varios nombres para asumir el rol de director técnico. Entre los principales candidatos se encuentran el argentino Ricardo Gareca, el venezolano César Farías y el colombiano Luis Fernando Suárez. En medio de los rumores, Vidal no pudo evitar comentar sobre la posibilidad de Gareca como nuevo entrenador, señalando: "Gareca suena en todos lados", añadiendo así más especulaciones a la ya intrigante situación del América de Cali

