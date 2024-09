Camarógrafo agredido por 'Dibu' le envía contundente mensaje, ¿lo va a demandar?

La histórica victoria de Colombia sobre Argentina el pasado 10 de septiembre de 2024 enlas Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026dejó una imagen inesperada que generó un fuerte debate en redes sociales.

El arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, frustrado por la derrota 2-1, reaccionó con un gesto polémico, propinando un golpe a la cámara que manejaba el camarógrafo Jhonny Jackson, quien cubría el evento en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

En medio de la controversia, Jackson decidió compartir su versión de los hechos durante una entrevista en el programa 'El Klub' de La Kalle, donde expresó su malestar por el comportamiento del arquero argentino.

Según explicó, su objetivo era simplemente capturar las reacciones de Martínez, como parte de la cobertura habitual tras el pitazo final.

El camarógrafo no está seguro si fue una cachetada o un puñetazo lo que el jugador de pegó a la cámara, pero lo que si sabe es que no lo esperaba.

A pesar de que el golpe no le causó daños físicos, el impacto afectó su equipo y lo dejó visiblemente desconcertado. Durante la entrevista, Jackson aseguró que nunca esperó esa reacción del arquero, a quien admira profesionalmente.

Sin embargo, dejó claro que este tipo de actitudes no tienen lugar en el fútbol.

"Yo admiro mucho a 'Dibu' como arquero (...) es importante respetar, saber perder. No siempre se gana, y estos gestos son innecesarios", comentó el camarógrafo.

Además Jackson comentó que solo hacía su trabajo al igual que el jugador y señaló que no iba por autógrafos, solo a cumplir su labor. "No voy por autógrafos", expresó.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando se le preguntó a Jackson si tenía intenciones de demandar a Martínez por el incidente. El camarógrafo, mostrando una postura conciliadora, respondió que no tenía interés en tomar acciones legales.

"No me interesa demandar. Solo quiero respeto y que este tipo de incidentes no se repitan. Si pudiera pedirle algo a Martínez, sería una disculpa pública, nada más", afirmó.

El camarógrafo hizo un llamado a la calma y al respeto en el deporte, reiterando que su único objetivo es hacerse escuchar y evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse.

El episodio ha generado un intenso debate en redes sociales, donde las opiniones se dividen entre quienes critican duramente al arquero y quienes defienden su comportamiento como una reacción fruto de la frustración.