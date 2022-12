El ciclista colombiano Fernando Gaviria confirmó en un video que tiene el coronavirus

El ciclista colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates Team) confirmó este jueves que dio positivo de coronavirus en los Emiratos Árabes Unidos, aunque afirmó que está "bien" de salud".

"Sé que ha habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo para el coronavirus pero yo me encuentro bien", dijo Gaviria en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El pasado 3 de marzo, las autoridades sanitarias de los Emiratos Árabes Unidos informaron de la existencia de seis nuevos casos de coronavirus -dos rusos, dos italianos, un alemán y un colombiano-, en el pelotón del Tour ciclista de ese país, cancelado una semana antes.

Al respecto Gaviria manifestó: "Gracias al equipo, a todas las personas del hospital que me han atendido a la perfección y bueno estoy acá para evitar contagiar más personas, para evitar que esto se siga propagando de la manera que va".

"Todo va a bien y esperemos que todo se resuelva pronto", apostilló el colombiano, de 25 años y ganador en 2018 de dos etapas el Tour de Francia y en 2017 de cuatro fracciones del Giro de Italia.

El pasado 11 de marzo, el ciclista ruso Dmitry Strakhov, del equipo Gazprom-RusVelo, confirmó también que dio positivo de coronavirus en los Emiratos Árabes tras ser sometido por quinta vez a un test de Covid-19.

El corredor ruso afirmó que se encuentra bien de salud, aunque hospitalizado en los Emiratos, donde el 27 de febrero pasado se suspendió el Tour UAE por temor a los contagios.

Tanto los equipos participantes como miembros de la organización y medios informativos fueron sometidos a cuarentena en sus hoteles durante varios días.

