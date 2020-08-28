En vivo
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO ROMPE EL SILENCIO
TIROTEO EN BUCARAMANGA
SHAKIRA REACCIONA A HOMENAJE DE DUA LIPA
HORÓSCOPO
La Kalle  / Fernando Gaviria

Fernando Gaviria

  • Fernando Gaviria es condenado a dos meses de prisión por manejar ebrio
    Ciclista Fernando Gaviria fue condenado a cárcel por delicado delito, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @movistar_team
    Deportes

    Ciclista Fernando Gaviria fue condenado a cárcel por delicado delito

    El deportista colombiano cometió varias infracciones mientras conducía, al punto de ser detenido y recibir una considerable multa.

  • 3934_La Kalle - Nairo sigue de líder en el Giro - Foto: AFP
    La Kalle - Nairo sigue de líder en el Giro - Foto: AFP
    La Kalle - Nairo sigue de líder en el Giro - Foto: AFP
    Deportes

    Nairo Quintana vuelve al ruedo; Movistar anunció que será el líder del Tour Colombia 2.1

    Nairo Quintana liderará al Movistar en el Tour Colombia 2.1, que iniciará el próximo 6 de febrero en Paipa.

  • Giro de Italia
    Giro de Italia
    /Foto: Captura de video
    Deportes

    Giro de Italia: Fernando Gaviria fue sancionado por una peligrosa maniobra

    El ciclista empujó a un compañero del equipo DSM.

  • 24791_Fernando Gaviria - Froome - Thomas - Nibalí // FOTO: AFP
    Froome, Nibali, Thomas, estas son las ausencias más destacadas del Tour de Francia 2020
    Fernando Gaviria - Froome - Thomas - Nibalí // FOTO: AFP
    Deportes

    Froome, Nibali, Thomas, estas son las ausencias más destacadas del Tour de Francia 2020

    Tampoco estará presente en la competencia uno de los mejores velocistas del momento, el colombiano Fernando Gaviria.

  • 22171_Fernando Gaviria / Foto: Instagram
    Video: Fernando Gaviria vuelve a entrenar en su casa tras superar el coronavirus
    Fernando Gaviria / Foto: Instagram
    Deportes

    Video: Fernando Gaviria vuelve a entrenar en su casa tras superar el coronavirus

    “Pasé algunos días de angustia, pero bueno, he podido regresar a casa”, dijo el ciclista.

  • 21413_Fernando Gaviria / FOTO: Instagram
    El ciclista colombiano Fernando Gaviria confirmó en un video que tiene el coronavirus
    Fernando Gaviria / FOTO: Instagram
    Deportes

    El ciclista colombiano Fernando Gaviria confirmó en un video que tiene el coronavirus

    "Todo va a bien y esperemos que todo se resuelva pronto", dijo el colombiano, de 25 años.

  • 10581_Fernando Gaviria abandona la 12 etapa del Tour de Francia - La Kalle
    El colombiano deja la carrera por el extremo calor y mala condiciones.
    Fernando Gaviria abandona la 12 etapa del Tour de Francia - La Kalle
    Deportes

    ¡Fernando Gaviria DEJA la etapa 12 del Tour de Francia!

    La dureza del recorrido y el intenso calor le hicieron una mala jugada al antioqueño.

  • 10461_La Kalle - Cabezazo de Fernando Gaviria en el Tour de Francia - Foto AFP
    La Kalle - Cabezazo de Fernando Gaviria en el Tour de Francia - Foto AFP
    Deportes

    Fernando Gaviria DESCALIFICADO en la etapa por dar ‘cabezazos’ a un contrincante

    El colombiano se vio acorralado contra las vallas por el alemán André Greipel y esa fue su reacción

  • 10322_La Kalle - Fernando Gaviria - Foto AFP
    La Kalle - Fernando Gaviria, líder del tour de Francia - Foto AFP
    La Kalle - Fernando Gaviria - Foto AFP
    Deportes

    ¡Se viste de AMARILLO! Fernando Gaviria ganó etapa y es líder del Tour de Francia

    La primera etapa de la competencia ya le da alegría a los colombianos

  • 3518_La Kalle - Fernando Gaviria ganador Foto AFP
    La Kalle - Fernando Gaviria ganó su cuarta etapa - Foto: AFP
    La Kalle - Fernando Gaviria ganador Foto AFP
    Noticias

    ¡Sigue repitiendo podio! Fernando GAVIRIA ganó la etapa 13 del GIRO de Italia

    En una reñida llegada a la meta el colombiano logró sobrepasar a sus contrincantes.

