La Kalle Fernando Gaviria
Fernando Gaviria
-
Ciclista Fernando Gaviria fue condenado a cárcel por delicado delito
El deportista colombiano cometió varias infracciones mientras conducía, al punto de ser detenido y recibir una considerable multa.
-
Nairo Quintana vuelve al ruedo; Movistar anunció que será el líder del Tour Colombia 2.1
Nairo Quintana liderará al Movistar en el Tour Colombia 2.1, que iniciará el próximo 6 de febrero en Paipa.
-
Giro de Italia: Fernando Gaviria fue sancionado por una peligrosa maniobra
El ciclista empujó a un compañero del equipo DSM.
-
Froome, Nibali, Thomas, estas son las ausencias más destacadas del Tour de Francia 2020
Tampoco estará presente en la competencia uno de los mejores velocistas del momento, el colombiano Fernando Gaviria.
-
Video: Fernando Gaviria vuelve a entrenar en su casa tras superar el coronavirus
“Pasé algunos días de angustia, pero bueno, he podido regresar a casa”, dijo el ciclista.
-
El ciclista colombiano Fernando Gaviria confirmó en un video que tiene el coronavirus
"Todo va a bien y esperemos que todo se resuelva pronto", dijo el colombiano, de 25 años.
-
¡Fernando Gaviria DEJA la etapa 12 del Tour de Francia!
La dureza del recorrido y el intenso calor le hicieron una mala jugada al antioqueño.
-
Fernando Gaviria DESCALIFICADO en la etapa por dar ‘cabezazos’ a un contrincante
El colombiano se vio acorralado contra las vallas por el alemán André Greipel y esa fue su reacción
-
¡Se viste de AMARILLO! Fernando Gaviria ganó etapa y es líder del Tour de Francia
La primera etapa de la competencia ya le da alegría a los colombianos
-
¡Sigue repitiendo podio! Fernando GAVIRIA ganó la etapa 13 del GIRO de Italia
En una reñida llegada a la meta el colombiano logró sobrepasar a sus contrincantes.