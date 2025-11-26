Ciclista Fernando Gaviria fue condenado a cárcel por delicado delito

El ciclista colombiano Fernando Gaviria se vio involucrado en un problema judicial durante su estadía en Mónaco hace algunos días, aunque la información se conoció recientemente. Según el reporte, el deportista fue detenido por las autoridades de ese país tras ser sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Según información el medio Nice-Martin de Francia, el pasado 22 de octubre el corredor antioqueño fue detenido por las autoridades de Mónaco al ser encontrado manejando su vehículo intoxicado.

Por lo cual, le tocó presentarse ante el tribunal de este país y lo sentenciaron con dos años de prisión condicional más una multa de 5000 euros, lo que sería alrededor de 22 millones de pesos.



Adicionalmente, se conoció que tiene prohibido conducir en este país y tiene que hacer el pago de otras multas de menor cuantía. “Mostró signos de intoxicación, y la policía midió una tasa de alcohol en sangre de 1,18 mg/l de aire espirado, o aproximadamente 2,40 gramos por litro de sangre. Estás a una o dos copas de entrar en coma. Eres una amenaza pública”, según mencionó el medio en cuestión.



¿Qué dijo Fernando Gaviria ante su condena a prisión?

El medio en cuestión mencionó que Fernando Gaviria justificó esta situación con estrés laboral y que antes de salir en el carro, solo descansó unas pocas horas. “Dormí unas horas antes de salir. Tenía ganas de coger el coche. Fue un error mío, no lo volveré a hacer. Presentaba estrés laboral y problemas familiares”, dijo el corredor colombiano.

De igual forma, se conoció otro fragmento de la conversación en el jurado. “¿Cree que este estilo de vida es compatible con la vida de un deportista de élite?”, dijo el presidente del tribunal, a lo que Fernando respondió: “No, no lo es. No es normal, lo sé”.

Ante esta situación, al corredor colombiano le tocó cumplir con estas obligaciones judiciales en este país, esto con el fin de no volver a tener una situación similar.

Recordemos que Fernando Gaviria acaba de firmar contrato con el equipo Caja Rural de España tras dejar el Movistar Team, por lo qué se espera un pronunciamiento de está escuadra. Por lo pronto, el antioqueño espera hacer una buena pretemporada para llegar en las condiciones más óptimas para la temporada 2026.

Debido a que se cumplen más de dos años que el corredor nacional no logra una victoria en la categoría UCI Pro Team.