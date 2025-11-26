Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: J BALVIN VUELVE A SUS RAÍCES
PETRO ARREPENTIDO
¿SALARIO MÍNIMO A $3 MILLONES?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Ciclista Fernando Gaviria fue condenado a cárcel por delicado delito

Ciclista Fernando Gaviria fue condenado a cárcel por delicado delito

El deportista colombiano cometió varias infracciones mientras conducía, al punto de ser detenido y recibir una considerable multa.

Fernando Gaviria es condenado a dos meses de prisión por manejar ebrio
Ciclista Fernando Gaviria fue condenado a cárcel por delicado delito, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @movistar_team
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

El ciclista colombiano Fernando Gaviria se vio involucrado en un problema judicial durante su estadía en Mónaco hace algunos días, aunque la información se conoció recientemente. Según el reporte, el deportista fue detenido por las autoridades de ese país tras ser sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Según información el medio Nice-Martin de Francia, el pasado 22 de octubre el corredor antioqueño fue detenido por las autoridades de Mónaco al ser encontrado manejando su vehículo intoxicado.

Puedes leer: ¿Fin a la polémica? Video demostraría que gol de Junior vs. América sería válido

Por lo cual, le tocó presentarse ante el tribunal de este país y lo sentenciaron con dos años de prisión condicional más una multa de 5000 euros, lo que sería alrededor de 22 millones de pesos.

Te puede interesar

  1. Jugadores de la selección Colombia
    Ranking de la FIFA al mundial 2026
    Foto: EFE
    Deportes

    Así queda Colombia en el ranking FIFA: toma forma su camino en el Mundial 2026

  2. Jugador se desploma tras golpe en la cabeza
    Jugador se desploma tras golpe en la cabeza
    /Foto: redes sociales
    Deportes

    Jugador se desploma tras golpe en la cabeza durante tiro libre; estado de salud preocupa

Adicionalmente, se conoció que tiene prohibido conducir en este país y tiene que hacer el pago de otras multas de menor cuantía. “Mostró signos de intoxicación, y la policía midió una tasa de alcohol en sangre de 1,18 mg/l de aire espirado, o aproximadamente 2,40 gramos por litro de sangre. Estás a una o dos copas de entrar en coma. Eres una amenaza pública”, según mencionó el medio en cuestión.

¿Qué dijo Fernando Gaviria ante su condena a prisión?

El medio en cuestión mencionó que Fernando Gaviria justificó esta situación con estrés laboral y que antes de salir en el carro, solo descansó unas pocas horas. “Dormí unas horas antes de salir. Tenía ganas de coger el coche. Fue un error mío, no lo volveré a hacer. Presentaba estrés laboral y problemas familiares”, dijo el corredor colombiano.

Puedes leer: Selección Colombia casi cae en manos de banda de atracadores; hay varios colombianos implicados

De igual forma, se conoció otro fragmento de la conversación en el jurado. “¿Cree que este estilo de vida es compatible con la vida de un deportista de élite?”, dijo el presidente del tribunal, a lo que Fernando respondió: “No, no lo es. No es normal, lo sé”.

Publicidad

Te puede interesar

  1. James Rodríguez y Luisa Duque
    James Rodríguez y su nuevo romance
    Foto: captura redes sociales
    Farándula

    James Rodríguez oficializa a su novia en pleno estadio tras triunfo de Colombia

  2. Valor de la camiseta de la Selección Colombia equivalente a un corrientazo
    Precio de la camiseta de Colombia para 2026
    Foto: imagen de referencia, generada por ImageFX y X @golesendir_
    Deportes

    Precio de camiseta de Selección Colombia; ¿para cuántos corrientazos alcanza?

Ante esta situación, al corredor colombiano le tocó cumplir con estas obligaciones judiciales en este país, esto con el fin de no volver a tener una situación similar.

Publicidad

Recordemos que Fernando Gaviria acaba de firmar contrato con el equipo Caja Rural de España tras dejar el Movistar Team, por lo qué se espera un pronunciamiento de está escuadra. Por lo pronto, el antioqueño espera hacer una buena pretemporada para llegar en las condiciones más óptimas para la temporada 2026.

Debido a que se cumplen más de dos años que el corredor nacional no logra una victoria en la categoría UCI Pro Team.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Fernando Gaviria

Ciclismo

Cárcel