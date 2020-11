El juego magistral con el que Maradona conquistó el futbol

Diego Armando Maradona , el ídolo y figura de las canchas que falleció de un paro cardiorrespiratorio a sus 60 años, dejó su firma como uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos y vale recordar sus mejores goles.

Por supuesto la jugada icónica que marcó su historia fue la que protagonizó en 1986 en el partido entre albicelestes e ingleses, por los cuartos de final del Mundial de México de ese año, encuentro que ya había comenzado con polémica por el primer tanto argentino cuyo autor lo adjudicó a la "Mano de Dios”.

Lo cierto es que los espectadores de aquel encuentro disputado el 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, verían también el llamado “Gol del Siglo”, cinco defensas superados a pura gambeta y en larga carrera, un portero que sale a cortar y la pierna que toca justo para impulsar el balón al fondo del arco inglés.

España, 1982. La selección argentina disputaba contra Hungría en la primera fase de grupos Copa mundial de futbol. Tras un rebote del arquero, Diego se tira de cabeza para marcar el gol y termina en el fondo del arco junto con el defensa que trató de interrumpir la jugada.

“Queda la pelota ahí y yo me tiré de cabeza, sabiendo que no me importaba si el defensor húngaro me iba a dejar los tacones en la cabeza, no me importaba”, declaró Maradona años después en una entrevista para la FIFA mientras narraba ese momento.

Publicidad



Este es un listado de algunos partidos en lo que Diego Armando Maradona hizo goles memorables:

1. Boston, 21 de junio de 1994. Argentina vs Grecia 60’ : 3-0

2. Buenos Áires, 1 de noviembre de 1981. River Plate vs Boca Juniors: 2-2

3. Nápoles, 24 de febrero de 1985. Napoli vs Lazio 84’ : 3-0

4. Buenos Áires, 5 de julio de 1981. River Plate vs Boca Juniors: 1-1

5. Nápoles, 26 de abril de 1987. Napoli vs Milán, 43’ : 2-0

Publicidad

6. Buenos Aires, 1977. Argentinos Juniors vs Boca Juniors: 2-1

7. Tokio, 1879, modalidad sub 20. Argentina vs Indonesia: 5-0

8. Nápoles, 1 de mayo de 1988. Napoli vs Milán, 45’ : 2-3

9. Barcelona, 15 de abril de 1984. Barcelona vs Salamanca, 9’ : 2-0

10. Nápoles, 22 de octubre de 1989. Napoli vs Inter, 84’ : 2-0

11. Buenos Aires, 9 de noviembre de 1980. Argentinos Juniors vs Boca Juniors: 5-3