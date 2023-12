La lesión que dejará a Juan Guillermo Cuadrado fuera de las canchas más de 3 meses

El colombiano Juan Cuadrado, jugador del Inter, se operará a inicios de la próxima semana de la lesión que lleva arrastrando en el tendón de Aquiles zurdo desde hace varios meses y que le ha impedido jugar a máximo nivel con el club interista, al que llegó este verano procedente del Juventus.

"Nos han confirmado que Cuadrado tendrá que pasar por el quirófano", confirmó el director deportivo del Inter, el italiano Piero Ausilio.

El carrilero colombiano jugó como suplente las tres primeras jornadas antes de irse con la selección de Colombia, una ventana en la que volvió lesionado. Estuvo seis partidos seguidos sin jugar y volvió a tener minutos el 7 de octubre, aunque no estaba recuperado.

Publicidad



Volvió a parar otros seis partidos y este 26 de noviembre pareció recuperar la normalidad. Jugó cinco partidos seguidos, incluido el último duelo de Liga de Campeones ante la Real Sociedad en el que fue titular por primera vez con la camiseta 'nerazzurra'.

Sin embargo, después de intentarlo con terapias conservadoras, se ha decidido que el jugador pase por quirófano para solucionar su problema. Esta semana, entre el martes y el miércoles, viajará a Finlandia para operarse, lo que le dejará fuera de juego por al menos 3 meses.

El Inter, por tanto, tendrá que acudir al mercado de invierno para reforzarse en defensa.

Publicidad

"La patología del tendón no le permitía estar al cien por cien. A nivel conservador lo hemos intentado todo. Me reuniré con Inzaghi y con Marotta en Roma, después del partido contra el Lazio nos pondremos de acuerdo sobre este problema que no esperábamos. Si no hubiera habido este problema de Cuadrado no acudiríamos el mercado en enero", confirmó el propio Ausilio.

Esta noticia representa un golpe inesperado para el equipo interista. A pesar de los esfuerzos por tratar la lesión mediante terapias conservadoras, la persistencia del problema ha llevado a la decisión de una intervención quirúrgica. y esto no solo afecta las aspiraciones del Inter en la presente temporada, sino que también implica la búsqueda de refuerzos en el mercado de invierno para compensar la ausencia del destacado carrilero colombiano.

La situación genera una inesperada y urgente necesidad de reevaluar la estrategia del equipo, con el director deportivo Piero Ausilio confirmando que la operación dejará a Cuadrado fuera de las canchas por al menos tres meses. Este giro inesperado en la salud del jugador destaca la imprevisibilidad en el mundo del fútbol y plantea nuevos desafíos para el Inter en la segunda mitad de la temporada.

Te puede interesar: Gran final de Retóxicos puso a prueba la supervivencia de los competidores