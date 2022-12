Periodista volvió a ATACAR en redes a Yerry Mina tras eliminación de Colombia

Nuevamente el periodista español Alfredo Duro, quien es panelista en el programa de televisión ‘El Chiringuito’, volvió a arremeter contra Yerry Mina por medio de la red social Twitter. Allí aseguró, en tono sarcástico, que el colombiano no puede ser mejor que el mítico defensor alemán Franz Beckenbauer.

Anteriormente, Duro se había referido a Mina como un “desastre” y añadió que con el nivel del colombiano “no jugaría ni un partido con el Barcelona”.

“A un defensa lo primero que le pediría es un control de los espacios, cosa que a Yerry Mina no le he visto nunca. Estoy sorprendido porque pensaba que tenía más calidad, es un desastre, lo digo hoy que ha marcado su segundo gol. Aprovecha que mide 2.20 metros, pero el control de los espacios a Mina no le han enseñado”, señaló.

Todos los que te dicen que Yerry Mina es mejor que Beckenbauer porque marca goles de cabeza son los mismos que ningunean a @Cristiano porque, según ellos, “sólo marca goles”. Por qué será???? — Alfredo Duro (@alfredoduro1) July 3, 2018

Tras eliminar al combinado tricolor, los ingleses enfrentarán a Suecia por un cupo a las semifinales del Mundial de Rusia 2018.