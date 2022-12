Video: Van Dijk saltó TRES metros para cabecear un balón y se volvió viral

El central del Liverpool Van Dijk se convirtió en viral por saltar más de la cuenta. Durante un entrenamiento con su selección, se animó a cabecear un balón en forma de globo y dejó estupefactos a sus compañeros.

Te puede interesar: ¿Más TIERNOS que salvajes? Encontraron estos gatitos en el Desierto del Sahara

Publicidad

El holandés mide 1.93, pero lograr esa altura a la hora de brincar, no es un asunto sencillo. Por eso la impresión de sus colegas y de los usuarios en redes sociales.

Publicidad

Holanda depende de sí misma el lunes para acceder a la fase final de la Liga de Naciones, en junio, ya que le vale con una victoria o un empate en su partido contra Alemania en Gelsenkirchen, mientras Francia espera una derrota de los 'Oranje' para clasificar.

"¡Francia y Alemania! Al principio nos dijeron que no teníamos ninguna opción. Ahora se nos dice que no podemos perder. No voy a entrar en este juego", dijo el seleccionador holandés, Ronald Koeman, victorioso el viernes 2-0 contra Francia.

Publicidad



Cuando Koeman tomó el mando del equipo en febrero, los Oranje estaban en el fondo del agujero. Finalistas del Mundial-2010 y terceros del Mundial-2014, quedaron fuera consecutivamente de la Euro-2016 y del Mundial-2018.