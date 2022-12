¡Vuelve y juega! Falcao se LESIONÓ otra vez

El internacional colombiano y capitán del Mónaco, Radamel Falaco, no viajará a Caen para jugar el domingo en la 36ª jornada del campeonato francés, anunció este viernes su técnico Leonardo Jardim.

Según el comunicado médico del club, Falcao "fue víctima de una contusión en el muslo derecho en el último partido y está en recuperación".

En conferencia de prensa Jardim explicó que "no está en el grupo porque no está en condiciones". "No voy a hacer jugar a un jugador que no está en condiciones", añadió.



Es un momento difícil. Por más que intento, sigo sin encontrar el sabor que quiero. Es duro aceptar que #MeFaltaSabor. — Radamel Falcao (@FALCAO) May 4, 2018

Con las lesiones de Keita Baldé y Stevan Jovetic, además de la sanción a Adama Diakhaby, el ataque del Mónaco queda en manos del joven Moussa Sylla, de 18 años, que normalmente será titular.